«Торпедо» обыграло «Северсталь» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ

Сегодня, 27 марта, в Нижнем Новгороде завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало череповецкую «Северсталь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 3:1. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу нижегородской команды.

На восьмой минуте нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв забил первый гол. На 29-й минуте форвард Амир Гараев удвоил преимущество нижегородцев. На 32-й минуте нападающий Михаил Ильин сократил отставание «Северстали». На 59-й минуте форвард Егор Виноградов вернул хозяевам былое преимущество и установил окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется