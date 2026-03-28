"Металлург" выиграл третий матч у "Сибири" в плей-офф КХЛ

Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" повели в серии против новосибирской "Сибири" - 3-0.

Третий матч серии прошел в субботу в Новосибирске. В первом периоде "Металлург" повел в счете после точного броска Александра Петунина. "Сибирь" смогла отыграться в самом начале второго периода. Отличился Энди Андреофф.

Но команда Андрея Разина на 32-й минуте смогла снова выйти вперед. Цели достиг бросок Дерека Барака. А в самом конце встречи Сергей Толчинский поставил победную точку - 3:1.

Счет в серии стал 3:0 в пользу "Металлурга".

Четвертый матч серии пройдет в Новосибирске в понедельник, 30 марта.