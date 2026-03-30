Журова прокомментировала новость об уходе Тардифа с поста президента ИИХФ

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала новость об уходе с поста президента ИИХФ Люка Тардифа.

«Думаю, наличие Тардифа было одной из причин, почему Россию не возвращали. Но надо понимать, кто будет президентом вместо Тардифа. Не стоит же ориентироваться на то, что Тардифа не будет – и сразу все побегут к нам навстречу. Здесь вопрос, кто выиграет выборы и займёт этот пост» - заявила Журова.

Ранее стало известно, что Люк Тардиф покинет пост президент Международной федерации хоккея(IIHF) в октябре этого года. Тардиф возглавлял ИИХФ с 2021 года, когда он был выбран на конгрессе федерации в Санкт-Петербурге.

Российские сборные по хоккею отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. ИИХФ мотивировала это решение вопросами безопасности. Российская сборная из-за этого пропустила чемпионаты мира 2022, 2023, 2024 и 2025 годов. Также Россия не выступала на Зимней Олимпиаде 2026 года в Милане.

Решение об отстранение действует до сих пор и сборная России пропустит чемпионат мира 2026 в Швейцарии. В то же время, ИИХФ готова рассмотреть возможность допуск юношеских команд России до международных турниров.