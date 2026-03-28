Нападающие «Питтсбурга» Малкин и Кросби пропустят матч с «Далласом» из‑за травм

Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгений Малкин не сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» из-за травм. Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов» в социальной сети Х. Встреча состоится в ночь на 29 марта и начнётся в 0:00 мск.

Отмечается, что у канадца повреждение нижней части тела, а у россиянина — верхней. Точные сроки возвращения хоккеистов в строй не называются, но уточняется, что игроки могут восстановится со дня на день.

В нынешнем сезоне 38-летний Кросби провёл 61 игру, в которых отметился 28 заброшенными шайбами и 36 результативными передачами при полезности "-2". На счету 39-летнего Малкина 50 матчей, 15 голов и 37 ассистов при полезности "+12".