«Тампа» без Кучерова победила «Оттаву» в матче НХЛ

«Тампа» одержала победу над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Тампе завершилась со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0). В составе победителей точными бросками отметились Брэндон Хейгел, Шарль‑Эдуар Д'Астус, Эмиль Лиллеберг и Джейк Гюнцел. Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 26 бросков. Форвард Никита Кучеров пропустил игру из‑за болезни.

У гостей отличились Дилан Козенс и Джордан Спенс. Российский защитник Артем Зуб отдал голевой пас.

«Тампа» набрала 96 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Оттава» (86 очков) — 10‑я.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Голы: Хейгел, 23:37. Д'Астус, 25:14. Лиллеберг, 48:51. Гюнцел, 57:48. — Козенс, 0:18. Спенс, 4:25.