Овечкин поднялся на 15-е место в истории НХЛ по количеству матчей

Российский форвард Александр Овечкин занял 15-е место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах.

Встреча «Вашингтона» с «Вегасом» стала для 40-летнего нападающего 1565-й в карьере. Он обошел Никласа Лидстрема и поднялся на 15-ю строчку рейтинга по этому показателю.

Рекорд по числу матчей принадлежит Патрику Марло, который провел 1779 игр. Среди действующих хоккеистов Овечкин занимает второе место, уступая только Бренту Бернсу из «Колорадо», на счету которого 1569 матчей.

Также Овечкин вошел в тройку игроков с наибольшим количеством матчей за одну франшизу. Он уступает лишь Горди Хоу и Патрику Марло по числу игр, проведенных в составе одного клуба.

Овечкин ранее забросил свою тысячную шайбу в НХЛ с учетом плей-офф. Юбилейный гол спортсмен забил в матче против «Колорадо Эвеланш». «Вечерняя Москва» связалась с коллегами спортсмена.

3 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Овечкин сделал результативную передачу, увеличив общее количество очков в регулярных чемпионатах за один клуб до 1670. Благодаря этому спортсмен поднялся на пятое место в истории НХЛ по очкам, набранным в составе одного клуба, обойдя Гретцки, который за «Эдмонтон Ойлерс» набрал 1669 очков.