Россиянин возглавил список лучших бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов возглавил список лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в нынешнем сезоне среди новичков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на понедельник, 30 марта, россиянин сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Каролина Харрикейнс» и довел количество набранных очков в нынешнем сезоне до 57 (16 голов и 42 передачи).

Россиянин опережает двух других новичков, в активе которых по 56 очков. Это канадский форвард «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке и его соотечественник — защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер (22+34).

Демидов — воспитанник СКА. Летом 2024 года россиянин был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под пятым номером. За клуб он дебютировал весной 2025-го, но нынешний сезон — первый полноценный для него за океаном.