«Салават Юлаев» увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ, победив «Автомобилист»

Сегодня, 29 марта, в Уфе завершился четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу уфимской команды.

На третьей минуте нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов забил первый гол. На 26-й минуте форвард Данил Алалыкин удвоил преимущество уфимцев. На 27-й минуте нападающий Александр Шаров сократил отставание «Автомобилиста». На 34-й минуте форвард Шелдон Ремпал вернул хозяевам былое преимущество.

На 43-й минуте Максим Кузнецов забросил четвёртую шайбу «Салавата», оформив дубль. На 56-й минуте нападающий Анатолий Голышев сократил отставание екатеринбуржцев. На 57-й минуте Алалыкин забил пятый гол уфимцев, оформив дубль и установив окончательный счёт — 5:2.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется