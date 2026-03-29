"Ак Барс" в Челябинске обыграл "Трактор" во втором овертайме

Казанский "Ак Барсе" выиграл четвертый матч в серии у челябинского "Трактора" и повел - 3-1.

Команды в первом периоде быстро обменялись голами. На третьей минуте Джошуа Ливо вывел "Трактор" вперед, но на восьмой Дмитрий Яшкин восстановил равенство.

Казанцы сумели повести на 12-й минуте - автором гола стал Артем Галимов. Во втором периоде челябинцы усилиями Максима Джиошвили снова восстановили равенство.

В третьем "Трактор" вышел вперед, но после видеопросмотра гол был отменен.

В итоге игра перешла в овертайм. В первой дополнительной 20-минутке Джиошвили снова поразил ворота, но после тренерского запроса казанцев гол был отменен из-за помехи вратарю. Позже отличились казанцы, но судьи установили, что шайба все же не пересекла линию ворот полностью.

Лишь на 12-й минуте второго овертайма Илье Сафонову удалось забить "легальный гол", который принес победу "Ак Барсу".

Счет в серии стал 3-1 в пользу казанцев, пятый матч пройдет на домашней арене "Ак Барса" 31 марта.