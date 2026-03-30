Тренер «Зенита» рассказал, как игроки клуба болеют за СКА

Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук сказал, что игроки его команды обсуждают результаты СКА в КХЛ.

«Мы с Сашей Соболевым постоянно обсуждаем хоккейные истории. Он сразу меня спросил, когда домашние игры у СКА. Мы, естественно, поддерживаем СКА, не знаю, кого поддерживал Игорь Дивеев на матче с ЦСКА, но мы с Соболевым точно болеем за СКА» - высказался Тимощук.

Ранее Александр Соболев, Андрей Мостовой и Игорь Дивеев были замечены на четвёртом матче серии 1/8 Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА, который прошёл в Петербурге на «Ледовом дворце».

После четырёх матчей в серии лидирует ЦСКА со счётом 3:1 Пятый матч, который может стать последним в серии пройдёт в Москве 31 марта на «ЦСКА-Арене». Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что его команда способна ещё вернуть серию в Санкт-Петербург.

Последний раз петербургская команда проходила первую стадию плей-офф в сезоне 2023/24 годов. Последний раз СКА был в полуфинале в сезоне 2022/23 годов. Последний титул у СКА был в сезоне 2016/17 годов.

По данным СМИ, на основе результатов этого сезона руководство СКА будет решать оставлять Ларионова главным тренером или нет.