ЦСКА обыграл СКА и увеличил отрыв в серии плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в воскресенье, 29 марта.

Игра, прошедшая в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей (1:1, 2:0, 1:1). В составе ЦСКА голы забили Прохор Полтапов (7-я минута), Денис Гурьянов (25, 34) и Виталий Абрамов (59). У СКА отличились Андрей Педан (16) и Сергей Сапего (43).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. Пятая игра пройдет в Москве 31 марта.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвертое место в таблице Западной конференции, в то время как СКА финишировал на пятой позиции.

Клуб показывает отличные результаты и в футболе. Московский ЦСКА в феврале стал обладателем Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Титул был определен после того, как в заключительном матче турнира в Абу-Даби московское «Динамо» со счетом 1:0 победило «Краснодар». Единственный гол на 87-й минуте забил полузащитник бело-голубых Эль-Мехди Маухуб. По итогам всех трех туров ЦСКА и «Динамо» набрали по пять очков, но армейцы заняли первое место по дополнительным показателям.