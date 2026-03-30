Заслуженный тренер России назвал проблему «Шанхая»

Плющев о «Шанхае»: «Главная проблема одна – нет идеологии. В России нельзя построить клуб на легионерах. Жаль, что сделали клоунаду из потенциально интересного проекта»
Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о ситуации в «Шанхае».
– Там нашли очередного стрелочника – генменеджера Варицкого. До этого стрелочником был другой хоккейный человек – тренер Ковалев, который чем-то не устроил тренера главного – мальчика Лава.
Теперь на место Варицкого взяли других мальчиков, главным из них – генеральным –канадского экс-вратаря Риндо. Все эти люди во главе с Лавом, который в КХЛ проиграл практически все свои матчи, но тем не менее уже получил приглашение на Матч звезд, – большой анекдот. И показатель тотального неуважения к своей стране и своему хоккею.
– Что теперь ждете от «Шанхая»?
– Главная проблема у клуба одна – нет идеологии. В России нельзя построить клуб на легионерах, какая бы прописка у него ни была – китайская, американская или израильская.
Поэтому мы обречены на еще один цирковой сезон от китайского клуба. При этом КХЛ и дальше на все эти чудачества будет закрывать глаза, а где-то даже их поощрять.
Жаль, что из очередного потенциально интересного проекта мы сделали клоунаду, – сказал Плющев.
