Мать Овечкина сообщила, когда хоккеист вернется в Москву

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин по окончании сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прилетит в Москву. Об этом ТАСС рассказала мать хоккеиста двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин вышел на чистое третье место по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за один клуб.

"Он всегда приезжает в Москву, когда заканчивается сезон", - сказала Овечкина.

"Вашингтон" пока не попадает в плей-офф НХЛ, до завершения регулярного чемпионата команде осталось провести восемь матчей.