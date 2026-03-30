Генменеджер «Авангарда»: на команду давят высокие ожидания

На хоккеистов «Авангарда» давят ожидания руководства клуба и болельщиков, которые ждут победы в розыгрыше Кубка Гагарина, заявил в интервью «Матч ТВ» генеральный менеджер омской команды Алексей Сопин.

«Авангард» лидирует в серии первого раунда плей‑офф КХЛ против «Нефтехимика» со счётом 2–1. Следующий матч команды проведут в понедельник в Нижнекамске.

— На команду оказывает давление тот факт, что от вас в этом сезоне ждут Кубок Гагарина?

— Согласен, давление очень сильное присутствует — и со стороны прессы, и внутри команды. Ребята понимают, что надо оправдать ожидания болельщиков и руководителей. Конечно, на ребят это давит, возможно, именно из‑за этого первый и второй матчи серии достаточно нервными получились. Всегда лучше, когда тебя не записывают в фавориты чемпионата и даже конкретной пары плей‑офф, тогда проще выходить и как темной лошадке давать результат. К сожалению, в нашей паре мы явные фавориты, поэтому, возможно, серия так тяжело и идёт. «Нефтехимик» более раскрепощённо играет, у них меньше груз ответственности, и, конечно, это сказывается.

— Получается, что этот плей‑офф определяющий для Буше и его будущего в клубе?

— Оценки будут давать руководители, но понятное дело, что есть определенная задача, и все оценки будут ставиться по итогам плей‑офф, — сказал Сопин в интервью «Матч ТВ».

