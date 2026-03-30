Кожевников: Буре могут избрать на пост президента IIHF

Кожевников: «Если Буре решит баллотироваться на пост президента IIHF, его могут выбрать. Он авторитетный человек»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил «Матч ТВ», что уход Люка Тардифа с поста президента Международной федерации хоккея (IIHF) — хорошая новость, отметив, что у Павла Буре есть неплохие шансы сменить француза в должности.
В воскресенье стало известно, что Тардиф, руководящий IIHF с 2021 года, покинет пост в октябре. Буре — специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам и член совета IIHF.
— Уход Тардифа ускорит возвращение сборной России на международную арену?
— Все зависит от того, кто придет на пост президента. Мы же сейчас сильного влияния не имеем. Здорово, что Тардиф уходит, но вопрос в том, кто его заменит. Если кто‑то из Чехии, Швеции или Финляндии, то ничего не ускорится. Дай бог, чтобы пришел лояльный человек, который занимается хоккеем, а не политикой.
— Если Буре решит баллотироваться на пост главы IIHF, у него есть шансы на избрание?
— Думаю, Пашу могут выбрать. Он авторитетный человек, — сказал Кожевников «Матч ТВ».
Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с 2022 года.
