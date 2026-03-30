Гретцки хотел сыграть в одном клубе НХЛ с Буре

Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (регулярный сезон плюс плей-офф) канадец Уэйн Гретцки признавался, что хотел перед завершением карьеры провести еще один сезон в одной команде с российским нападающим Павлом Буре. Об этом Буре рассказал в интервью ТАСС.

31 марта Буре исполнится 55 лет.

"На тот момент это было моей мечтой — сыграть с Гретцки, и мы договорились, что, если получится обменять меня в Нью-Йорк (в "Рейнджерс"), он останется еще на год (Гретцки завершил карьеру в 1999 году — прим. ТАСС). Он мне потом сам показывал свое первое по завершении карьеры интервью на национальном телевидении, и первый вопрос ему был задан, что могло оставить его в хоккее. Он ответил, что если бы Павел пришел, то еще на год бы остался", - рассказал Буре.

Гретцки принадлежал рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате (894), который в апреле 2025 года был побит нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным. Буре дважды становился лучшим снайпером регулярного чемпионата (2000, 2001). Его лучшим результатом является 60 голов, которые он забил за "Ванкувер" в сезонах-1992/93 и 1993/94. Буре является лучшим российским снайпером за один сезон в Кубке Стэнли. Он забросил 16 шайб в 1994 году, став тогда финалистом турнира.