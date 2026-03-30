Хоккеисту Ковальчуку заблокировали банковские счета

Олимпийскому чемпиону 2018 года в составе сборной России хоккеисту Илье Ковальчуку заблокировали банковские счета. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Под блокировку попали четыре счета 42-летнего спортсмена. Деньги Ковальчука были заморожены из-за неуплаты налогов в размере 30 рублей.

Ковальчук, начавший профессиональную карьеру в московском «Спартаке» вернулся в состав красно-белых по ходу сезона-2023/24 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он провел за команду в общей сложности 20 матчей и набрал в них восемь очков, забросив четыре шайбы и сделав четыре результативные передачи. После сезона форвард заявил, что взял паузу в карьере. С тех пор 42-летний хоккеист больше не выступал.

Ковальчук вошел в символическую сборную «Виннипега» XXI века. Он выступал за «Джетс» с 2001 по 2004 год, а также с 2005-го по 2010-й. Тогда команда носила название «Атланта Трэшерз». Ковальчук провел за клуб 594 матча, набрав 615 (328 + 287) очков. Последним клубом Ковальчука в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стал «Вашингтон», за который он играл в 2020 году.