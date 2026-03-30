«Сибирь» впервые победила «Металлург» в серии, Косолапов забил за 1 секунду до конца 2-го овертайма. Команда Разина ведет 3-1
«Сибирь» обыграла «Металлург» (2:1 2ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
За секунду до завершения второго овертайма при игре в большинстве нападающий Антон Косолапов кистевым броском в дальний угол принес победу новосибирскому клубу.
Таким образом, команда тренера Ярослава Люзенкова впервые победила в серии и сократила отставание до 1-3.
Пятый матч серии пройдет 1 апреля в Магнитогорске.
