«Сибирь» впервые победила «Металлург» в серии, Косолапов забил за 1 секунду до конца 2-го овертайма. Команда Разина ведет 3-1

«Сибирь» обыграла «Металлург» (2:1 2ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

За секунду до завершения второго овертайма при игре в большинстве нападающий Антон Косолапов кистевым броском в дальний угол принес победу новосибирскому клубу.

Таким образом, команда тренера Ярослава Люзенкова впервые победила в серии и сократила отставание до 1-3.

Пятый матч серии пройдет 1 апреля в Магнитогорске.

