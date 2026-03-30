Дубли Волкова и Прохоркина принесли «Авангарду» третью победу над «Нефтехимиком» в серии

Сегодня, 30 марта, в Нижнекамске завершился четвёртый матч серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 5:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу омской команды.

На второй минуте нападающий «Авангарда» Александр Волков забил первый гол. На 19-й минуте форвард Константин Окулов удвоил преимущество омичей. На 21-й минуте Волков забросил третью шайбу гостей, оформив дубль. На 28-й минуте нападающий Герман Точилкин сократил отставание «Нефтехимика».

На 34-й минуте форвард Николай Прохоркин вернул «Авангарду» былое преимущество. На 47-й минуте Прохоркин оформил дубль, забив пятый гол омичей. На 48-й минуте нападающий Андрей Белозёров отыграл одну шайбу нижнекамцев, установив окончательный счёт — 5:2.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется