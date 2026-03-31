Новосибирский «Локомотив» вышел в полуфинал Суперлиги после победы над «Белогорьем»

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска вышел в полуфинал чемпионата России среди команд Суперлиги сезона-2025/2026, обыграв «Белогорье» в третьем матче четвертьфинала. Встреча завершилась со счётом 3:1 (21:25: 25:10, 25:22, 25:20).

Счёт в серии между командами после этого матча — 2:1 в пользу клуба из Новосибирска. В 1/2 финала соперником волейболистов «Локомотива» станет казанский «Зенит». Первый матч этой серии полуфинала состоится 3 апреля.

Вторая пара полуфиналистов — московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Оба клуба в своей серии ещё не сыграли ни одного матча. Их первая встреча состоится вечером во вторник, 31 марта.