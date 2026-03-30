Минское «Динамо» выбило московское «Динамо» из Кубка Гагарина

Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» в четвертом матче 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева». Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе минской команды отличился Станислав Галиев, забивший на 17-й минуте после передач Вадима Шипачева и Вадима Мороза, а за московский клуб шайбу забросил Никита Гусев на 23-й минуте, его ассистентами выступили Джордан Уил и Даниил Пыленков. Победный для минского клуба гол оформил Галиев на 88-й минуте (второй овертайм).

Серия завершилась с результатом 4-0 в пользу минской команды, которая таким образом вышла в четвертьфинал КХЛ. Первые три матча завершились победой минчан со счетом 3:1, 4:1, 2:1 (ОТ). «Динамо» стало первым участником четвертьфинала.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.