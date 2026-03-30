Минское «Динамо» вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина, победив московское «Динамо» в серии

Сегодня, 30 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местное «Динамо» принимало минское «Динамо». Победу во втором одержали гости со счётом 2:1. Таким образом, минчане вышли во второй раунд плей-офф КХЛ, победив в серии со счётом 4-0.

На 17-й минуте нападающий минского «Динамо» Станислав Галиев забил первый гол. На 23-й минуте форвард московского «Динамо» Никита Гусев сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В первом овертайме команды не смогли выявить победителя. Победную шайбу на свой счёт записал Станислав Галиев.