Кросби сделал 1100‑ю передачу в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отличился двумя голевыми пасами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью‑Йорк Айлендерс».

Встреча в Элмонте завершилась со счетом 8:3 в пользу «Питтсбурга».

Как сообщает пресс‑служба НХЛ, Кросби сделал 1099‑ю и 1100‑ю передачи за карьеру в регулярных сезонах лиги. Он стал восьмым хоккеистом в истории, кому покорилась эта отметка.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки: 1963 передачи. Лучший из россиян Евгений Малкин занимает 26‑е место в истории лиги (869). Александр Овечкин (754) замыкает Топ‑50.