Нападающий «Нефтехимика» высказался о третьем поражении команды в плей-офф

Нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5, 1-3) в матче серии плей-офф.

– Что не получилось? Перегорели?

– Не получилось забить больше, чем соперник, сделать меньше ошибок. Но это плей-офф, такие матчи бывают. Каждая игра начинается со счёта 0:0, и никто не знает, как она завершится. Впереди следующая игра, и мы ни о чём не думаем, готовимся к ней.

– Как ментально выходили на второй период? Должны были по идее забирать третий матч, в первом периоде играли не хуже соперника, но получили 0:2…

– Если говорить по идее, то по идее мы должны каждую игру были выигрывать, играли не хуже – нам все так говорят. Но против нас хороший, организованный соперник, который также не хочет проигрывать, как и мы. Какой бы счёт ни был, мы каждую смену выходим с боевым настроем, как бы ни было, вы сами видели, тяжело – не сдаёмся, – сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.