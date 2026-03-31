Губерниев призвал руководство «Динамо» назначить Ротенберга главным тренером

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев призвал руководство московского «Динамо» назначить Романа Ротенберга главным тренером команды.

В понедельник «Динамо» завершило борьбу за Кубок Гагарина, уступив одноименной команде из Минска со счетом 0–4 в серии первого раунда. Ротенберг с лета 2025 года входит в состав совета директоров «бело‑голубых».

— Минское «Динамо» хорошо — классный вратарь, команда очень симпатичная. Не удивлюсь, если они дойдут до финала. Мне, как почетному динамовцу, очень обидно за «бело‑голубых». Московскую команду лихорадит, после смены тренера временами показывали неплохую игру, но в итоге результат неутешительный. «Динамо» далеко ходить не надо — есть человек, обладающий необходимой тренерской квалификацией, и в околохоккейных делах шуму наведет — я про Романа Борисовича Ротенберга. Он справится с ролью главного тренера «Динамо», будет бороться за высокие места. Он неплохой тренер, уже познал, почем фунт лиха. И успехи у Ротенберга были, и неудачи. Тем более он созрел, находясь в системе «бело‑голубых». Надо назначать Романа Борисовича и не думать, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

