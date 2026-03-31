Гендиректор московского «Динамо» высказался о вылете из Кубка Гагарина

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о вылете из розыгрыша Кубка Гагарина — 2026.

«Огромная благодарность болельщикам за поддержку. Была тяжёлая серия, но они поддерживали команду. Огромное спасибо им. Их было слышно, они гнали команду вперёд. Команда пыталась подарить им победу, но получилось, как получилось», — цитирует Сушко Metaratings.

Напомним, 30 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местное «Динамо» принимало минских одноклубников. Победу во втором овертайме одержали гости со счётом 2:1. Таким образом, минчане вышли во второй раунд плей-офф КХЛ, победив в серии с сухим счётом 4-0.