Хоккеист «Динамо» близок к подписанию контракта с «Шанхаем»

Гусев близок к подписанию контракта с «Шанхаем» на следующий сезон («СЭ»)
Нападающий Никита Гусев близок к подписанию контракта с «Шанхай Дрэгонс» на следующий сезон.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Срок контракта форварда с московским «Динамо» истекает 31 мая.
В этом Фонбет Чемпионате КХЛ 33-летний Гусев набрал 55 (17+38) очков в 66 матчах регулярного чемпионата за «Динамо». В 4 играх плей-офф на его счету 2 (1+1) балла.
Вчера московское «Динамо» проиграло минскому «Динамо» в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 0-4 и вылетело из плей-офф.
