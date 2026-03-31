Гусев близок к подписанию контракта с «Шанхаем» на следующий сезон («СЭ»)

Нападающий Никита Гусев близок к подписанию контракта с «Шанхай Дрэгонс» на следующий сезон.

Хоккеист «Динамо» близок к подписанию контракта с «Шанхаем»
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Срок контракта форварда с московским «Динамо» истекает 31 мая.

В этом Фонбет Чемпионате КХЛ 33-летний Гусев набрал 55 (17+38) очков в 66 матчах регулярного чемпионата за «Динамо». В 4 играх плей-офф на его счету 2 (1+1) балла.

Вчера московское «Динамо» проиграло минскому «Динамо» в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 0-4 и вылетело из плей-офф.

