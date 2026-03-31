Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о будущем Козлова в клубе

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о будущем главного тренера бело-голубых Вячеслава Козлова после вылета в первом раунде Кубка Гагарина.

«Будущее Козлова? Ребят, есть время… Две минуты назад закончилась игра. Придёт время, и вы всё узнаете. Как оценю сезон? Мы вылетели в первом раунде, какие тут оценки?» – приводит слова Сушко Metaratings.

Напомним, 30 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местное «Динамо» принимало минских одноклубников. Победу во втором овертайме одержали гости со счётом 2:1. Таким образом, минчане вышли во второй раунд плей-офф КХЛ, победив в серии с сухим счётом 4-0.