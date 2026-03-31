Кузнецов не попал в состав «Салавата Юлаева» на матч с «Автомобилистом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов не попал в состав на пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Автомобилистом» (3-1). Встреча состоится сегодня, 31 марта, и начнётся в 17:00 мск.

Кузнецов принимал участие в первом, втором и четвёртом матчах серии, пропустив третью встречу из-за дисквалификации. Форвард не смог отметиться набранными очками в этих матчах.

«Салават Юлаев» в играх серии побеждал со счётом 1:0, 4:3, 5:2. «Автомобилист» победил в одном матче со счётом 2:0.

До этой серии в истории КХЛ «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встречались друг с другом 55 раз. В активе уфимской команды 28 побед. В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, в трёх сильнее был екатеринбургский коллектив.