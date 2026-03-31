Хет‑трик Хрипунова принес «Автомобилисту» победу над «Салаватом Юлаевым»

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в пятом матче первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). В составе победителей хет‑трик оформил Степан Хрипунов, также отличились Александр Шаров и Даниэль Спронг. За «Салават Юлаев» забивали Ильдан Газимов и Девин Броссо.

Счет в серии до четырех побед — 3–2 в пользу «Салавата Юлаева». Шестой матч команды проведут 2 апреля в Уфе.

КХЛ. Плей-офф

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Голы: Шаров, 1:46. Хрипунов, 9:54, 39:04, 55:24 (мен.). Спронг, 20:39 (бол.). — Газимов, 43:14 (мен.). Броссо, 55:55 (бол.).