Крикунов оценил возможное назначение Ротенберга тренером «Динамо»

Крикунов высказался о возможном назначении Ротенберга главным тренером «Динамо»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ высказался о вылете московского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ.
Бело-голубые под руководством Вячеслава Козлова проиграли минскому «Динамо» – 0-4 в серии.
– Кого вы видите новым главным тренером бело-голубых?
– Кого тут увидишь. Руководство у них есть, вот они и разберутся с этим.
– Возможно ли возвращение в «Динамо» Кудашова?
– Не знаю даже. Вот честно, ничего не могу сказать.
– Роман Ротенберг справится, если ему доверятся в «Динамо»?
– Этого никто не может сказать! Судить можно только по конечному результату.
– Есть ли у Романа, скажем так, задатки, чтобы сделать «Динамо» сильнее?
– У него уже была очень хорошая команда - СКА. По составу была наверное самой сильной в лиге.
– То есть вы считаете, что с работой в СКА, судя по результату, он не справился?
– Нет, я так не считаю – это вы передергиваете все сразу же. Повторюсь, он собрал там очень хорошую команду.
Контракт Козлова с московским «Динамо» рассчитан до конца нынешнего сезона.
Гендиректор московского клуба Сергей Сушко ушел от ответа о будущем 53-летнего специалиста.