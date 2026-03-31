Крикунов оценил возможное назначение Ротенберга тренером «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ высказался о вылете московского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ.

© ХК СКА

Бело-голубые под руководством Вячеслава Козлова проиграли минскому «Динамо» – 0-4 в серии.

– Кого вы видите новым главным тренером бело-голубых?

– Кого тут увидишь. Руководство у них есть, вот они и разберутся с этим.

– Возможно ли возвращение в «Динамо» Кудашова?

– Не знаю даже. Вот честно, ничего не могу сказать.

– Роман Ротенберг справится, если ему доверятся в «Динамо»?

– Этого никто не может сказать! Судить можно только по конечному результату.

– Есть ли у Романа, скажем так, задатки, чтобы сделать «Динамо» сильнее?

– У него уже была очень хорошая команда - СКА. По составу была наверное самой сильной в лиге.

– То есть вы считаете, что с работой в СКА, судя по результату, он не справился?

– Нет, я так не считаю – это вы передергиваете все сразу же. Повторюсь, он собрал там очень хорошую команду.

Контракт Козлова с московским «Динамо» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Гендиректор московского клуба Сергей Сушко ушел от ответа о будущем 53-летнего специалиста.