"Ак Барс" победил "Трактор" и вышел во второй раунд плей-офф

Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» в пятом матче серии первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов и Дмитрий Яшкин, отличившийся в овертайме. У гостей голом отметился Михал Чайковский.

Галимов, забивший на седьмой секунде, стал автором самого быстрого гола в истории плей‑офф КХЛ.

Счет в серии стал 4–1 в пользу «Ак Барса», команда Анвара Гатиятулина вышла во второй раунд Кубка Гагарина. Соперник казанцев станет известен позднее.

«Трактор» — финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, в финальной серии челябинцы уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 1–4.

КХЛ. Плей-офф

«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Галимов, 0:07. Яшкин, 60:57 (бол.). — Чайковский, 33:20.