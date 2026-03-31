ЦСКА прошел первый раунд Кубка Гагарина впервые с чемпионского 2023 года
ЦСКА впервые за три года преодолел первый раунд Кубка Гагарина.
Команда Игоря Никитина выиграла серию со СКА со счетом 4-1.
В последний раз московский клуб доходил до 1/4 финала в 2023 году. Тот сезон армейцы завершили завоеванием трофея.
В 2024-м ЦСКА уступил «Локомотиву» (1-4), в 2025-м – «Динамо» Минск (2-4).
ЦСКА прошел первый раунд Кубка Гагарина впервые с чемпионского 2023 года
Ольмо интересен «Аль-Кадисии», представители клуба просматривали хавбека на матчах. Дани не намерен покидать «Барселону» (Marca)
34 группы фанатов «Ланса» потребовали отменить перенос матча с «ПСЖ»: «Наша игра используется как разменная монета для удовлетворения европейских амбиций «ПСЖ» – немыслимо»
ЦСКА прошел первый раунд Кубка Гагарина впервые с чемпионского 2023 года
Ольмо интересен «Аль-Кадисии», представители клуба просматривали хавбека на матчах. Дани не намерен покидать «Барселону» (Marca)
34 группы фанатов «Ланса» потребовали отменить перенос матча с «ПСЖ»: «Наша игра используется как разменная монета для удовлетворения европейских амбиций «ПСЖ» – немыслимо»