Ларионов —высказался о вылете из Кубка Гагарина от ЦСКА

Ларионов — о вылете из Кубка Гагарина от ЦСКА: «Не все ребята сыграли на своем уровне. Поздравляю команду с окончанием сезона»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что не вся команда сыграла на своем уровне в пятом матче серии плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА.
Во вторник СКА в гостях проиграл ЦСКА со счетом 2:6 в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина. Командира Ларионова проиграла серию со счетом 1–4 и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.
— Хочу поздравить ЦСКА с выходом в следующий раунд, а нашу команду — с окончанием сезона. Он был непростой. Были сложности с составом, с травмами. Но сейчас речь не об этом, а об этой серии.
— Почему вы не поставили Рокко Гримальди на матч?
— Здесь было решение, которое назревало давно. Мы хотим, чтобы опытные люди давали результат. После четырех матчей у него ноль очков и «-4». Поэтому мы поставили Лутфуллина, который играл хорошо.
— СКА играл на Педана? Был ли план Б?
— Тут вопрос не о тактике, а о целостности команды и характере, что надо бороться до конца. К сожалению, не все ребята сыграли на своем уровне. Хорошо выступали Коледов и Уилсон, которые вышли после тяжелых травм. Хорошо показала себя молодежь. А так, разочарование полное. Мы приехали сюда, чтобы вернуть серию в Петербург. У нас была надежда, чтобы спасти матч. Но все эти отскоки, подставления, голы коньком были по ходу всей серии. А нам тотально не везло в этих моментах, — передает слова Ларионова корреспондент «Матч ТВ».
Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.