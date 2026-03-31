Ларионов —высказался о вылете из Кубка Гагарина от ЦСКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что не вся команда сыграла на своем уровне в пятом матче серии плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА.

Во вторник СКА в гостях проиграл ЦСКА со счетом 2:6 в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина. Командира Ларионова проиграла серию со счетом 1–4 и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.

— Хочу поздравить ЦСКА с выходом в следующий раунд, а нашу команду — с окончанием сезона. Он был непростой. Были сложности с составом, с травмами. Но сейчас речь не об этом, а об этой серии.

— Почему вы не поставили Рокко Гримальди на матч?

— Здесь было решение, которое назревало давно. Мы хотим, чтобы опытные люди давали результат. После четырех матчей у него ноль очков и «-4». Поэтому мы поставили Лутфуллина, который играл хорошо.

— СКА играл на Педана? Был ли план Б?

— Тут вопрос не о тактике, а о целостности команды и характере, что надо бороться до конца. К сожалению, не все ребята сыграли на своем уровне. Хорошо выступали Коледов и Уилсон, которые вышли после тяжелых травм. Хорошо показала себя молодежь. А так, разочарование полное. Мы приехали сюда, чтобы вернуть серию в Петербург. У нас была надежда, чтобы спасти матч. Но все эти отскоки, подставления, голы коньком были по ходу всей серии. А нам тотально не везло в этих моментах, — передает слова Ларионова корреспондент «Матч ТВ».

