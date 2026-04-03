Овечкин обменял шайбу на чипсы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время тренировки команды обменял хоккейную шайбу на пачку острых чипсов, которую ему протянула 10-летняя болельщица по имени Кэмбри. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает портал RMNB.

© Вечерняя Москва

Девочка приехала на тренировку с семьей из Северной Каролины. Узнав из соцсетей клуба, что Овечкин любит чипсы Flamin’ Hot Cheetos, семья купила пачку и сделала плакат с надписью: «Ови обменяет острые чипсы на шайбу!». Почти всю первую половину тренировки Кэмбри прижимала плакат к стеклу.

Российский хоккеист заметил девочку, забрал угощение и отдал ей тренировочную шайбу. Позже еще одну шайбу Кэмбри передал нападающий Том Уилсон, а после тренировки с ней сфотографировались и другие игроки команды, говорится в сообщении.

