«Колорадо» проиграл «Сент‑Луису» в матче НХЛ, Томас сделал хет‑трик

«Колорадо Эвеланш» уступил «Сент‑Луис Блюз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча в Денвере завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Победу «Сент‑Луису» принес хет‑трик Роберта Томаса. У «Колорадо» шайбы забросили Паркер Келли и Брент Бёрнс.

Лучший снайпер «Эвеланш» Натан МакКиннон не набрал очков и не смог приблизиться к россиянину Никите Кучерову в гонке бомбардиров. Лидирует Коннор Макдэвид (126 очков), Кучеров второй (125), МакКиннон на третьем месте (122).

«Сент‑Луис» набрал 78 очков и занимает 11‑е место в Западной конференции. «Колорадо» (110) сохраняет лидерство на Западе и в общем зачете регулярного чемпионата.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Келли, 15:10. Бёрнс, 23:40. — Томас, 12:01, 24:09, 57:10.