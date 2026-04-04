Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заставил заплакать 10-летнюю девочку во время тренировки команды. Об этом сообщает RMNB.

Согласно опубликованной информации, 10-летняя девочка по имени Кэмбри посетила тренировку «столичных» вместе со своими родителями. С собой она принесла шуточный плакат с надписью: «Ови, поменяю чипсы на шайбу!». Овечкин заметил юную поклонницу, и уже после тренировки заявленный обмен состоялся, после чего Кэмбри заплакала и заявила, что это лучший день в ее жизни.

Семья Кэмбри специально приехала в Вашингтон из Северной Каролины для того, чтобы посетить матч «Кэпиталз». Следующий матч «столичные» проведут 5 апреля против «Баффало Сэйрбз» на домашней арене, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

В ночь на 1 апреля «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 6:4. Овечкин в этой встрече оформил дубль, записав на свой счет 1004-ю и 1005-ю шайбы с учетом плей-офф. 3 числа «столичные» проиграли «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась со счетом 3:7, а Овечкин не набрал очков.