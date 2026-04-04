СКА первым в КХЛ забросил 2000 шайб в гостевых матчах

Защитник СКА Андрей Педан стал автором одного из двух голов команды во встрече плей-офф КХЛ с ЦСКА (2:6, 1-4).

Как сообщает пресс-служба СКА, Педан стал автором 2000-й заброшенной шайбы СКА в гостевых матчах КХЛ. На это достижение у армейцев ушло 638 матчей, петербуржцы первыми среди всех клубов лиги добрались до этой отметки. Далее располагаются: ЦСКА (1668 шайб в 635 матчах), московское «Динамо» (1670 в 622), «Ак Барс» (1727 в 635) и «Металлург» (1760 в 649).

Ранее известный в прошлом нападающий, а ныне хоккейный функционер Сергей Гомоляко прокомментировал итоги серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 между ЦСКА и СКА.