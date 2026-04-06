Александр Овечкин проводит 1569-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1569-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в гостевой игре регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт первый период. Счёт 0:0.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 15-е место рейтинга. Следующей целью Овечкина из завершивших карьеру хоккеистов является легендарный Рэй Бурк (1612). Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.

Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1571 встреча), который занимает 14-е место в данном рейтинге и, так же как и Овечкин, пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.