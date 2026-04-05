Малкин преодолел отметку в 1400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче против "Флориды" забросил три шайбы и отдал голевую передачу.

"Пингвины" дома принимали действующих обладателей Кубка Стэнли хоккеистов "Флориды". Хозяева оказались крайне негостеприимны - "Питтсбург" не только победил со счетом 9:4, но и лишил "пантер" шансов на выход в плей-офф.

Героем встречи стал российский форвард Евгений Малкин. 39-летний хоккеист в 14-й раз в карьере оформил хет-трик и добавил к этому результативную передачу. Это позволило ему преодолеть рубеж в 1400 набранных очков в чемпионатах НХЛ.

Теперь на счету Джино 1403 очка (532 шайбы и 871 голевая передача). В нынешнем сезоне в 53-х матчах он набрал 57 результативных баллов.

Также у "Питсбурга" голевой передачей отметился Егор Чинахов. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 13 бросков из 19 и был заменен на Даниил Тарасова, который отметился девятью сейвами.