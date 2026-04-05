Овечкин поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сейбрз» российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил две голевые передачи, что позволило ему достичь 1831 результативного очка в карьере (с учетом регулярных сезонов и плей-офф).

По этому показателю 40-летний форвард обошел Джо Сакика (1829) и вышел на чистое девятое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (3237 очков).

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ: на его счету 928 шайб в 1568 матчах и 756 передач. В плей-офф он провел 161 игру, забросил 77 шайб и отдал 70 голевых пасов. Текущий сезон 2025/26 - последний по его контракту с «Вашингтоном».

