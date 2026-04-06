Тренер «Динамо»: возглавить команду в середине сезоне было непросто

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что ему непросто далось решение принять команду в середине сезона после увольнения Алексея Кудашова.

Московское «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 81 очко в 68 матчах. В первом раунде Кубка Гагарина «бело‑голубые» всухую уступили в серии с минским «Динамо» (0–4).

— Хотел бы выразить благодарность всем болельщикам «Динамо» за невероятную поддержку по ходу всего сезона. Особенно на выезде, когда ребята добирались до Новосибирска, Владивостока. Игрокам это давало энергию. Благодарю игроков, которые бились в каждом матче и играли самоотверженно, невзирая на травмы. Спасибо тренерскому штабу, всему персоналу. Спасибо руководству клуба и акционерам за оказанное доверие. Возглавить команду в середине сезона — для меня это было непростое решение, новый опыт. Ни два Кубка Стэнли, ни многие годы ассистентской работы не идут ни в какое сравнение с давлением и ответственностью, которые выпадают на долю главного тренера. Этот опыт меня многому научит, сделает сильнее. К сожалению, мы не добились цели, которую перед нами ставили акционеры и руководство. В плей‑офф нам не хватило глубины состава, подвела реализация. Большинство — наш козырь, но соперник это понимал, лишая нас этого момента. Минское «Динамо» сильно, имеет неограниченное количество иностранцев. У них в составе семь боеспособных защитников‑легионеров очень высокого качества. Да и вратарь Зак Фукале сыграл на очень высоком уровне. У них хорошая команда, но нас это не оправдывает, мы должны были сыграть лучше. Мы детально изучили прошлые сезоны, подготовку. Есть понимание, как всё усилить и изменить — если, конечно, мне и тренерскому штабу представится такая возможность. Надеюсь, что следующей весной мы встретимся здесь в более хорошем настроении, — передает слова Козлова корреспондент «Матч ТВ».

