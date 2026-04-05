Познер об Овечкине: чтобы быть любимым, он должен выступать на Родине

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что у форварда «Вашингтона» Александра Овечкина не такая уж большая роль в приобщении российских детей к хоккею, передает «Спорт-Экспресс».

Познер отметил, что спортсмен должен выступать на Родине, чтобы он был любим и популярным.

«Овечкин — абсолютно выдающийся спортсмен. Но он играет не такую уж и большую роль в приобщении российских детей к хоккею», — добавил Познер.

В нынешнем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 77 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 30 результативных передач.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.