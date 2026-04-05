Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов ответил на вопрос, какое правило поменял бы в КХЛ. Форвард выразил мнение, что победные буллиты в послематчевых сериях следует учитывать в статистике игроков.

– Если бы решал ты, то какое правило отменил или коренным образом изменил бы?

– Считаю, что победные буллиты в послематчевых сериях должны идти в статистику игрока.

– Если одним или парой слов, то хоккей – это?

– Хоккей – это нынешний этап моей жизни, который длится с самого детства, – приводит слова Галимова пресс-служба клуба.

Напомним, московское «Динамо» завершило сезон поражением в первом раунде Кубка Гагарина от минского «Динамо».