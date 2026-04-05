Хет‑трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Детройтом» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного сезона НХЛ.

© Матч ТВ

Встреча в Детройте завершилась со счетом 5:4 (0:1, 4:0, 1:3). В составе «Миннесоты» хет‑трик оформил российский нападающий Кирилл Капризов, также отличились Мэттью Болди и Владимир Тарасенко. У «Детройта» шайбы забросили Альберт Юханссон, Аксель Сандин‑Пелликка, Джей Ти Комфер и Патрик Кейн.

Капризов, ставший первой звездой матча, сделал хет‑трик впервые с марта 2024 года. Форвард «Уайлд» с 43 шайбами поднялся на третье место в списке лучших снайперов текущего сезона НХЛ, опередив в том числе соотечественника Никиту Кучерова (42 гола) из «Тампа‑Бэй Лайтнинг».

«Миннесота» набрала 100 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Детройт» (88) идет 10‑м на Востоке.

Благодаря победе «Уайлд» «Монреаль Канадиенс» обеспечил себе место в плей‑офф. Команда, за которую выступает российский форвард Иван Демидов, располагается на третьей строчке в таблице Восточной конференции. Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 18 апреля.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 4:5 (1:0, 0:4, 3:1)

Голы: Юханссон, 1:40. Сандин-Пелликка, 47:18. Комфер, 51:14. Кейн, 54:36. — Болди, 20:18. Капризов, 21:25, 32:32, 58:06 (бол.). Тарасенко, 27:03.