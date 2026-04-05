«Монреаль» гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ

«Монреаль Канадиенс» гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ. Это произошло благодаря поражению «Детройт Ред Уингз» от «Миннесоты Уайлд» со счётом 4:5.

«Монреаль» будет участвовать в плей-офф во второй сезон подряд. Канадский клуб впервые с 2020 года дважды подряд будет участвовать в розыгрыше Кубка Стэнли. В 2021 году «Канадиенс» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии из пяти матчей.

«Монреаль» стал четвёртым клубом Восточной конференции, гарантировавшим себе выход в плей-офф. Ранее это сделали «Тампа-Бэй», «Каролина» и «Баффало», впервые за последние 15 лет вышедший в плей-офф.