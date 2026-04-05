Ларионов отказался говорить о своем будущем в СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов не стал комментировать свое будущее в петербургском клубе.

Сегодня, 5 апреля, 65-летний специалист посетил матча 23-го тура чемпионата России, в котором встретились «Спартак» и «Локомотив» (2:1).

«Мы сейчас говорим о футболе, не о хоккее», – отметил Ларионов на вопрос о своем будущем в СКА.

31 марта СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии ЦСКА со счетом 1-4. Регулярный сезон КХЛ армейцы завершили на пятом месте.

2 июня 2025 года Ларионов возглавил СКА после ухода с соответствующего поста Романа Ротенберга.

В минувшем сезоне СКА также вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде.