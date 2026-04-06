Лишь шесть игроков опережают Сидни Кросби по числу матчей с 2+ ассистами в истории НХЛ

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забил гол и отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз» (5:2) и улучшил своё положение в рейтинге лучших игроков по числу матчей с 2+ ассистами в НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби записал на свой счет 262-й матч в карьере с двумя и более результативными передачами и сравнялся с Адамом Оутсом по этому показателю. Они разделяют седьмое место в данном рейтинге НХЛ за всю историю.

Возглавляет рейтинг легендарный Уэйн Гретцки, у которого 575 встреч с 2+ голевыми пасами за карьеру в регулярках. Далее — Марио Лемье (282), Пол Коффи (278), Марк Мессье (273), Рон Фрэнсис (272) и Яромир Ягр (266).