Капризов раскрыл, какую установку получил от тренера во время тайм-аута в матче НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о тренерской установке во время тайм-аута в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:4). Отметим, что в этой встрече Капризов оформил хет-трик, а последняя шайба россиянина стала для «дикарей» победной.

— Что говорил тренер во время тайм-аута? О чём шла речь?

— Считаю, тайм-аут был очень вовремя. Тренер просто попросил нас немного двигаться, играть в свой хоккей, не паниковать и продолжать делать то, что делали до этого, — приводит слова Капризова официальный сайт «дикарей».

В текущем сезоне Капризов набрал 87 очков в 75 матчах (43 гола и 44 результативные передачи). Он является лучшим бомбардиром и снайпером команды. На данный момент «Миннесота» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 100 очков. Ранее коллектив из Сент-Пола уже гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ.