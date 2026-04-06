Капризов стал третьим снайпером сезона НХЛ после шестого хет-трика

Кирилл Капризов принес «Миннесоте» победу над «Детройтом», оформив шестой хет-трик в карьере и заняв третье место среди лучших снайперов сезона.

Российский нападающий Кирилл Капризов признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает РИА «Новости».

В матче регулярного чемпионата «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:4, а Капризов отметился шестым хет-триком в карьере в НХЛ и стал главным героем встречи.

По итогам сезона на счету 28-летнего хоккеиста 87 очков – 43 заброшенные шайбы и 44 передачи в 75 матчах. Благодаря этой результативности Капризов поднялся на третью строчку среди лучших снайперов текущего сезона и делит ее с лидером «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.

Второй звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Уилл Кулли, оформивший три шайбы в домашнем матче против «Вашингтон Кэпиталз», завершившемся победой 8:1.

Третья звезда досталась нападающему «Сент-Луис Блюз» Роберту Томасу, который также сделал хет-трик и принес своей команде победу над «Колорадо Эвеланш» – 3:2.

Капризов подписал с клубом восьмилетний контракт с рекордной для НХЛ средней зарплатой 17 млн долларов за сезон.